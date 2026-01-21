Parampampoli | la bevanda invernale delle Alpi che scalda corpo e anima

Il Parampampoli è una tradizionale bevanda invernale delle Alpi, apprezzata per il suo effetto riscaldante. Preparata con ingredienti semplici, rappresenta un rito condiviso nelle baite di montagna durante le stagioni fredde. Questa bevanda, dal sapore avvolgente e rassicurante, è parte integrante della cultura alpina, offrendo conforto e calore nei momenti più freddi dell’anno.

Quando il freddo delle Dolomiti morde la pelle e la neve scricchiola sotto gli scarponi, nelle baite di montagna si prepara un elisir che da secoli accompagna le notti d'inverno: il Parampampoli. Questa bevanda alcolica calda, dal colore ambrato e dal profumo intenso di spezie, rappresenta molto più di un semplice rimedio contro il gelo. È un rito sociale, una tradizione che affonda le radici nella cultura contadina del Veneto e del Trentino, dove ogni sorso racconta storie di pastori, boscaioli e comunità che si stringevano attorno al focolare. La tradizione montana che attraversa i secoli. Le origini del Parampampoli si perdono tra le pieghe della storia alpina, probabilmente tra il XVIII e il XIX secolo, quando le popolazioni di montagna dovevano affrontare inverni rigidi con mezzi limitati.

