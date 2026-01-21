Pulse Advertising ha annunciato la nomina di Paola Nannelli come nuova Ceo globale. Con questa scelta, l’azienda internazionale, specializzata in social media e influencer marketing, introduce per la prima volta un’amministratrice delegata italiana. La sua esperienza e leadership rappresentano un passo importante nel percorso di crescita e innovazione di Pulse Advertising nel settore.

Pulse Advertising ha scelto Paola Nannelli come nuova Ceo global. È la prima italiana a essere nominata nel ruolo di amministratore delegato dell’azienda specializzata in social media e influencer marketing. Nannelli, tra l’altro, succede ai co-founder Chris Kastenholz e Lara Daniel, che continueranno a sostenere la direzione strategica dell’azienda in qualità di azionisti. Pulse oggi vanta oltre 125 professionisti in 11 Paesi in tutto il mondo. Nel 2025 ha collaborato con colossi del calibro di Apple, BlackRock, Nestlé ed Estée Lauder. La nuova Ceo ha precedentemente guidato il mercato italiano della società, prima di assumere il ruolo di Chief Sales Officer Global. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Paola Nannelli è la nuova Ceo di Pulse Advertising

