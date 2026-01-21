Paola Belloni chi è la compagna di Elly Schlein

Paola Belloni è la compagna di Elly Schlein, figura pubblica italiana nota per il suo ruolo politico. Originaria della Sardegna, Belloni mantiene un profilo riservato e non sono disponibili dettagli pubblici riguardo alla sua professione o aspetti anagrafici. La sua presenza è associata principalmente alla vita privata di Schlein, senza ulteriori informazioni approfondite sulla sua identità o attività.

Paola Belloni è la compagna di Elly Schlein dovrebbe essere originaria della Sardegna ma non sono note curiosità riguardo la sua professione e aspetti anagrafici. Era il 2020 e, durante una puntata del programma L’assedio di Daria Bignardi, la futura segretaria del PD diceva: “Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale, ma in questo caso faccio un’eccezione: sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molte donne e amato molti uomini, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta. Cammina sempre fianco a fianco, questo è l’importante” La grande riservatezza di Paola Belloni, compagna di Elly Schlein, si evince anche dai social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

