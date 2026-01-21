Pallavolo in lutto per la morte di Luciano Gaspari figura di spicco del movimento arbitrale italiano e internazionale

Il mondo della pallavolo piange la perdita di Luciano Gaspari, stimato ex arbitro e figura di rilievo nel panorama italiano e internazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il movimento arbitrale e per tutta la comunità sportiva, che si unisce nel ricordo di un professionista apprezzato e rispettato.

ANCONA – Il mondo del volley in lutto per la scomparsa di Luciano Gaspari, ex ufficiale di gara e figura di spicco del movimento arbitrale italiano e internazionale. Nato il 27 novembre 1952 ad Ancona, città nella quale ha vissuto per tutta la vita, Gaspari ha dedicato oltre cinquant’anni alla.🔗 Leggi su Anconatoday.it

“Ci fa tanta tristezza”. Lutto nello spettacolo italiano, addio a una figura di spiccoIl mondo dello spettacolo italiano si trova a dover affrontare una perdita significativa, con la recente scomparsa di una figura di rilievo.

Leggi anche: Rondinella Marzocco in Lutto: è morto il presidente Lorenzo Bosi. Figura di spicco anche in politica

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Volley veronese in lutto per Lorenza Bridi: un minuto di silenzio fino a domenica; Addio a un ex azzurro della pallavolo: fu tra i big della Voluntas; E' morto a 34 anni Eddy Martinelli, il lutto della polizia locale e degli amici del volley: Una notizia che ci ha sconvolti. Grazie di cuore, ti vogliamo bene; Pallavolo, i Tritoni lottano a Sciacca: il risultato non premia, la prestazione sì.

Pallavolo – Grande lutto per la pallavolo italiana e mondiale: ci ha lasciato Luciano GaspariGrande lutto per tutto il mondo pallavolistico che oggi ha perduto Luciano Gaspari, un direttore di gara stimato, competente e appassionato, capace di lasciare un’eredità umana e sportiva di straordin ... ivolleymagazine.it

Lutto nel volley: addio a Luciano Gaspari, arbitro di fama internazionaleIl quartiere di Collemarino piange una figura stimata per professionalità, carisma e gentilezza Ad Ancona, il Quartiere di Collemarino e non solo in lutto per la scomparsa di Luciano Gaspari, personag ... youtvrs.it

Lutto nel mondo del volley. E' morto Sergio Longhi, storico presidente del Pallavolo Volta Mantovana. - facebook.com facebook