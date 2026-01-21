Pallanuoto | l’Italia batte la Croazia è semifinale agli Europei

L’Italia di pallanuoto si qualifica per la semifinale agli Europei, superando la Croazia in una partita importante. Il risultato conferma la solidità della squadra e la crescita tecnica, offrendo ai tifosi una soddisfazione significativa. La qualificazione rappresenta un passo fondamentale nel percorso del torneo, dimostrando l’impegno e la preparazione del gruppo in vista delle fasi decisive.

Il Settebello torna a ruggire e conquista una semifinale europea che vale molto più di una semplice vittoria. In vasca gli azzurri superano la Croazia grazie ad una prestazione super di Del Lungo. A Belgrado, l’Italia supera la Croazia per 13-10 grazie ad una partita intensa, fisica e combattuta conquestando il pass per le semifinali dei Campionati Europei. Gli azzurri tornano tra le migliori quattro del continente e confermano la crescita di un gruppo giovane ma già maturo. Venerdì alle 20.30 gli azzurri affronteranno i padroni di casa della Serbia con in palio un posto in finale. Come confermato da Sandro Campagna alla vigilia: questo gruppo è già pronto per traguardi importanti.🔗 Leggi su Sportface.it

Pallanuoto, l'Italia batte la Croazia 13-10 e va in semifinale agli Europei di BelgradoGrande prova degli azzurri. Venerdì la squadra di Sandro Campagna sfiderà la Serbia ... msn.com

