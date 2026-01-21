L'esito della norma 32024, proposta dal deputato La Vardera, continua a suscitare dibattiti a Palermo. La legge, volta a tutelare donne sfregiate e orfani di femminicidio, è stata rapidamente decaduta e ridotta a strumento politico, con scarsi benefici pubblici. La Vardera critica l'ARS per pressappochismo e interessi personali, evidenziando come il provvedimento abbia perso la sua funzione originaria.

L'esito dell'(ormai) decaduta norma 32024 continua a far discutere. Scaduta in tempi record senza estesi benefici pubblici, la norma proposta dal deputato La Vardera - pensata inizialmente con spirito più estensivo - è stata progressivamente limitata e nelle sue applicazioni, e nelle scadenze di le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Palermo, On. La Vardera al GdI: "Legge su assunzione donne 'sfregiate' e orfani femminicidio ridotta a strumento politico; all'ARS pressappochismo e interessi ad personam"La norma 32024, proposta dal deputato La Vardera, è al centro di un acceso dibattito dopo la sua rapida approvazione e successiva decaduta.

Palermo, nel 2024 l'ARS promise agevolazioni in PA a "orfani di femminicidio" e donne "sfregiate" ma ad oggi la norma è carta straccia, on. Schillaci (M5S) al GdI: "Pronti a nuovo emendamento"Nel gennaio 2024, il Parlamento Siciliano ha approvato una legge per favorire il reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza di genere, in particolare

