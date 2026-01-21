Pagelle Inter Arsenal i TOP e FLOP del match di Champions League

Analisi delle pagelle di Inter-Arsenal, valida per la settima giornata di Champions League 202526. Di seguito, i principali protagonisti e le valutazioni di prestazioni di giocatori e allenatori, in un quadro obiettivo e dettagliato del match disputato allo stadio San Siro. Una lettura accurata per comprendere i punti di forza e di debolezza emersi durante l'incontro.

Bove riparte dalla Championship: firmato il contratto con il Watford per il suo ritorno in campo: manca solo l’ufficialità Mercato Milan, torna d’attualità l’ipotesi Sergio Ramos! Due sponsor spingono per il suo arrivo Lovric Cagliari, trattativa riaperta dopo lo stop: il centrocampista apre alla destinazione sarda? Le ultime Fali Ramadani assolto per frode fiscale: la ricostruzione di quanto successo al noto agente sportivo. Ultimissime Calciomercato Lazio: all-in su Giovane! La mossa dei biancocelesti per l’attaccante non lascia più dubbi, cos’è successo Dossena Cagliari: sardi scatenati, torna anche il difensore! I dettagli della trattativa con il Como, ecco quando arriva in città Calciomercato Juventus: nuovo ostacolo per Mateta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Inter Arsenal, i TOP e FLOP del match di Champions League Pagelle Inter Liverpool, i TOP e FLOP del match di Champions LeagueAnalisi dei protagonisti di Inter-Liverpool, sfida valida per la sesta giornata della Champions League 202526. Pagelle Atalanta Chelsea, ecco i TOP e FLOP del match di Champions LeagueEcco le pagelle di Atalanta-Chelsea, match della sesta giornata di Champions League disputato a San Siro. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Le Pagelle delle Maglie della Serie A 2025/2026: TOP & FLOP Assoluti! UWUFUFU Argomenti discussi: Inter-Napoli, le pagelle; Le pagelle di Inter-Napoli 2-2: McTominay con gli attributi, Dimarco una sentenza; Lautaro 8, Barella 5: le pagelle dei giocatori dell'Inter contro l'Udinese; Lautaro trascina l'Inter: Udinese battuta 1-0. Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (6,5) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia niente, Pio Esposito (6,5)A San Siro va in scena un match spettacolare tra Inter e Arsenal ma a spuntarla sono i Gunners che vincono 3-1 e si confermano i dominatori di questa League Phase di Champions League. I ... msn.com Pagelle Inter-Arsenal 1-3: non basta Sucic, Gabriel Jesus scatenato, Gyokeres chiude i conti. A San Siro passano i GunnersChampions League 2025/26, settima giornata della fase campionato. L'Arsenal passa a San Siro vincendo 3-1: si complica la qualificazione agli ottavi dell'Inter ... sport.virgilio.it Inter-Juventus Women 2-1, le PAGELLE: Schatzer errore sanguinoso, male Vangsgaard - facebook.com facebook Le pagelle di #UdineseInter 0-1 #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.