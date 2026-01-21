Ecco il testo richiesto: Al termine della sfida tra Copenaghen e Napoli, terminata 1-1, vengono analizzati i voti e il tabellino. La partita, valida per la settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 202526, ha evidenziato alcune criticità per il Napoli, in particolare la prestazione di Scott. Antonio Conte e i suoi giocatori devono ora riflettere sugli aspetti da migliorare per le prossime sfide di questa competizione.

Voti e giudizi del match valido per la 7a giornata della League Phase di UEFA Champions League 202526 Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato.it Copenaghen. Kotarski 7 Meling 6 Gabriel Pereira 6 Suzuki 6 Lopez 5,5 Elyonoussi 6 Madsen 6 Delaney 4,5 Achouri 5. Dal 63? Laon 6,5 Cornelius 5,5. Dal 63? Clem 5,5 Dadason 5,5. Dal 36? Hatzidiakos 6 All. Neestrup 6,5 Napoli. Milinkovic-Savic 6 Di Lorenzo 6 Buongiorno 4,5 Juan Jesus 5,5 Spinazzola 5. Dal 63? Olivera 6 Lobotka 6,5 McTominay 6,5 Gutierrez 6. Dal 75? Ambrosino 6 Vergara 6. Dal 63? Lang 6,5 Elmas 6,5 Hojlund 6 All. Conte 5,5 Arbitro: Irfan Peljto (BOS) 6 Il Napoli butta alle ortiche una occasione enorme di mettere un gran bel mattoncino per andare almeno ai playoff di questa Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO COPENAGHEN-NAPOLI 1-1: Buongiorno, che guaio. Scott non basta e Conte rischia

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO COPPA ITALIA, Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr): Lucca tra fischi, Buongiorno decide la lunghissima serie di rigori

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO Napoli-Eintracht 0-0: Conte incartato, McTominay e Hojlund insufficienti

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Cagliari-Juventus 1-0, pagelle e tabellino: Mazzitelli fa impazzire l'Unipol Domus, Yildiz ci prova ma non basta, Koopmeiners e David deludono; Napoli-Sassuolo 1-0, pagelle e tabellino: Lobotka decisivo, Juan Jesus è un muro, Laurienté manda in crisi Beukema, Hojlund e McTominay appannati; Inter-Napoli 2-2, pagelle e tabellino: McTominay indomabile, Dimarco nel prime, Akanji distratto, Lautaro spento, Hojlund spreca, Lang entra e decide; Napoli-Parma 0-0, pagelle e tabellino: Neres entra ed esce, McTominay l'unico a provarci, Rinaldi e Troilo insuperabili.

Finale da infarto al Veneziani: il Catania espugna Monopoli al 95', decisivi Casasola e Caturano: 1-2 il finale Le pagelle e il tabellino https://qds.it/monopoli-catania-pagelle-serie-c/ - facebook.com facebook

Bologna-Fiorentina 1-2, le pagelle del match di Serie A #SkySport #SkySerieA #BolognaFiorentina x.com