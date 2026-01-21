Pagelle – Buongiorno male Hojlund pure Ma il Napoli sta morendo di quell’inutile giro palla

Analisi della partita tra Copenaghen e Napoli, terminata 1-1, con focus sulle valutazioni individuali e collettive. In questa occasione, si evidenziano le difficoltà del Napoli, in particolare nella gestione del possesso palla e nelle decisioni offensive. Fabrizio d’Esposito offre un commento obiettivo sulle prestazioni dei protagonisti, evidenziando come alcune scelte abbiano influenzato l’esito del match e la situazione in classifica.

Le pagelle di Copenaghen-Napoli 1-1, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. La ciorta non gira come la pelota quasi sempre azzurra (66 per cento di possesso palla) e così finisce che Zio Vanja ribatte il rigore danese proprio tra i piedi dello sciagurato Laon. Anche da questi dettagli ci si accorge che forse questa non sarà una stagione vincente, Supercoppetta a parte. Per il resto il portierone serbo blocca una conclusione molto ravvicinata di Madsen – 6 DI LORENZO. Un ottimo incipit nell’offesa epperò poi partecipa in maniera stanca e ripetitiva all’eterno giro palla del Napule. Senza mai essere decisivo – 5,5 BUONGIORNO. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pagelle – Buongiorno male, Hojlund pure. Ma il Napoli sta morendo di quell’inutile giro palla È il Napoli di Hojlund ma, attenzione, c’è un Hojlund prima di Conte e un Hojlund dopo ConteIl Napoli di Hojlund si confronta con un percorso segnato da tappe importanti, prima e dopo l’intervento di Conte. Leggi anche: Le probabili formazioni di Napoli-Eintracht: Rrahmani, Buongiorno e Hojlund titolari. Conte ha tre dubbi La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Copenaghen-Napoli, le pagelle: McTominay brilla, 7, Buongiorno flop, 4; Inter-Napoli 2-2, pagelle e tabellino: McTominay indomabile, Dimarco nel prime, Akanji distratto, Lautaro spento, Hojlund spreca, Lang entra e decide; Copenaghen-Napoli, le pagelle di CM: McTominay il solito leader, Hojlund sbaglia troppo ed errore decisivo di Buongiorno; Inter-Napoli, il risultato LIVE. Le pagelle di Copenhagen-Napoli 1-1: McTominay non basta, Buongiorno ingenuo, Lucca spreconeCHAMPIONS LEAGUE - l'ex granata, autore del fallo da rigore da cui nasce il pari di Larsson. Bene Lobotka, Elmas poco concreto, McTominay non tradisce mai. Ne ... eurosport.it Pagelle – Il Napoli dell’asse Lobotka-McTominay, ormai è inutile piangere sul denaro buttato in estatePagelle. L'1-0 al Sassuolo. Zio Vanja stava per diventare Zio Papera. Hojlund soffre più di tutti il mal di Maradona. Zio Spina c'è sempre ... ilnapolista.it Pagelle - Buongiorno male, Hojlund pure. Ma il Napoli sta morendo di quell'inutile giro palla. Copenaghen-Napoli 1-1. Gutierrez è stato l’uomo in meno degli azzurri, la ciorta di Milinkovic sul rigore. Meno male che c'è McTominay McDomini. Di Fabrizio d'Espo - facebook.com facebook Copenaghen-Napoli 1-1, le pagelle: sempre Scott, disastro Buongiorno! Che Vergara, Conte la stecc x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.