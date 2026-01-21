Pagamenti in contanti e accordi fraudolenti nel cantiere edile | recuperati 80mila euro di contributi evasi

Un’indagine ha portato al recupero di 80mila euro di contributi evasi nel settore edile. Gli indagati avevano utilizzato un sistema di distacchi di manodopera apparentemente leciti, che in realtà nascondevano una somministrazione di lavoratori, con conseguente evasione delle ritenute previdenziali. Questa pratica illegale compromette il rispetto delle norme e mette a rischio la sicurezza e i diritti dei lavoratori coinvolti.

Avrebbero fatto ricorso a uno schema che prevedeva apparenti accordi di distacchi di manodopera che, nei fatti, nascondevano una vera e propria somministrazione di operai, con la conseguente evasione delle ritenute previdenziali. È quanto hanno scoperto l'Ispettorato del Lavoro di Ravenna in un.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Falsa società estera e 370mila euro di contributi evasi: smascherata la truffa Leggi anche: Controlli in un cantiere edile nel Comasco: titolare denunciato e multa da 18mila euro Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Confermato il limite all’utilizzo del contante; Disallineamenti tra cassa e Pos al test delle Entrate; Puglia, addio al contante: boom di pagamenti digitali. A Bari +35%; Selecta senza contanti e, forse, con prezzi dinamici. Quanto si può pagare in contanti? I limiti massimi per il 2026Il limite all'utilizzo dei contanti ha subito moltissime modifiche nell'ultimo ventennio e anche il 2026 si preannunciava epocale: ma come funziona oggi? msn.com Ok a pagamenti in contanti sopra i 5mila euro: si alza la soglia ma arriva una tassa di 500 euroFratelli d’Italia vuole introdurre con una modifica alla manovra un’imposta speciale di bollo da 500 euro per pagamenti in contanti tra 5.001 e 10.000 euro. Vediamo cosa dice il testo dell’emendamento ... fanpage.it Acquistiamo #ORO & #ARGENTERIA usati con Pagamenti in #CONTANTI immediati nei limiti di legge e bonifici istantanei Il tuo #ORO da noi vale di più Ritiriamo #OROLOGI prestigiosi e #GIOIELLI con Pietre Preziose Rivolgiti a noi con facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.