Padre e figlio continuano a spacciare dagli arresti domiciliari | in casa hanno in minimarket della droga

Padre e figlio, sottoposti agli arresti domiciliari per reati legati alla droga, sono stati scoperti a continuare l’attività di spaccio dalla propria abitazione. Durante un controllo, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e di un mini market clandestino. L’indagine ha evidenziato come, nonostante le restrizioni, abbiano mantenuto un flusso di vendita illecito all’interno del loro domicilio.

Agli arresti domiciliari ci erano finiti per motivi legati alla droga. E proprio dalla loro casa, padre e figlio, continuavano la loro florida attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati scoperti dai carabinieri, che li hanno arrestati con la ‘solita’ accusa. Lo spaccio dai.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Ragusa, continuava a spacciare droga e usciva di casa nonostante gli arresti domiciliari: arrestato

Leggi anche: Ai domiciliari continuava a spacciare cocaina, blitz in un appartamento: 800 grammi di droga e 2 arresti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Genitori separati, la mamma ostacola i rapporti tra padre e figlio: condannata a risarcire l'ex marito per 50mila euro; Chi sono e cosa fanno Adelaide e Davide, i fratelli di Stefano De Martino; Federica Torzullo, parlano i genitori della donna scomparsa: Si è sempre fatta sentire, mai un allontanamento. Chi ha visto, parli; C'è posta per te a Messina, Antonino cerca risposte dal padre dopo 8 anni di silenzio: Sono cresciuto senza di te.

Da padre a figlia, due organi per continuare a vivere: a Bergamo il primo trapianto combinato da donatore vivente in ItaliaLa bimba soffriva da tempo di una rara malattia genetica che colpisce sia il fegato che i reni, e che la costringeva alla dialisi fin dall’età di 4 anni: era arrivata a ottobre dalla Serbia per l'inte ... bergamonews.it

A suo figlio chi lo dirà?, le parole strazianti del padre di Federica TorzulloIl dolore del padre di Federica Torzullo: Miracolo che stiamo riuscendo a mantenere la calma. Priorità difendere la serenità di mio nipote. notizie.it

Belén Rodriguez ha raggiunto Torre Annunziata con il figlio Santiago per i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano. Momenti di commozione e dolore - facebook.com facebook