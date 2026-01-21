Overdose da farmaci e soffocamento | così Alessandro Venier è stato ucciso da madre e compagna

Sono stati resi noti i risultati della perizia tossicologica sui resti di Alessandro Venier, ucciso e smembrato il 25 luglio 2025 a Gemona del Friuli. La relazione evidenzia come l’overdose da farmaci e il soffocamento siano stati determinanti nel decesso dell’uomo, di 35 anni, vittima di un grave episodio di violenza familiare.

Diffusi i dettagli della perizia tossicologica sui resti di Alessandro Venier, 35 anni, ucciso e fatto a pezzi il 25 luglio 2025 a Gemona del Friuli. L’esame non conferma integralmente la ricostruzione della madre, ma indica “un complesso di cause” tra overdose e soffocamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

La perizia sull'omicidio di Alessandro Venier: "Morto per soffocamento e mix di farmaci. Poi la madre lo ha fatto a pezzi"La perizia sull'omicidio di Alessandro Venier evidenzia che la sua morte è stata causata da soffocamento e overdose di farmaci.

Alessandro Ambrosio è stato colpito alle spalle, i genitori: “Vogliamo sapere perché è stato ucciso”Alessandro Ambrosio, capotreno, è stato trovato vittima di un’aggressione che ha provocato il suo decesso, apparentemente con una sola ferita.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Overdose da farmaci e soffocamento: così è morto Alessandro Venier; Overdose: Comprendere i meccanismi e i rischi per la salute; GEMONA DEL FRIULI | UCCISO E FATTO A PEZZI: MIX DI FARMACI E SOFFOCAMENTO CON CUSCINO, COSI’ E’ MORTO AL…; Come Cinncinati si sta riprendendo dalla crisi degli oppioidi sintetici.

Overdose da farmaci e soffocamento: così è morto Alessandro Venier, ucciso da madre e compagnaDiffusi i dettagli della perizia tossicologica sui resti di Alessandro Venier, 35 anni, ucciso e fatto a pezzi il 25 luglio 2025 a Gemona del Friuli ... fanpage.it

Overdose da farmaci e soffocamento: così è morto Alessandro VenierDiffusi i particolari della perizia tossicologica sui resti del 35 enne ucciso e fatto a pezzi nella sua casa di Gemona. Del delitto devono rispondere la madre e la compagna ... rainews.it

Alessandro Venier è morto per soffocamento e overdose di farmaci. Poi il suo cadavere è stato fatto a pezzi dalla madre, Lorena Venier, con l'aiuto della compagna della vittima, Mailyn Castro Monsalvo. Questa è la conclusione contenuta nella perizia medico- - facebook.com facebook