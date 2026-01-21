Ottaviano | Carabinieri perquisiscono abitazione di un 43enne Arrestato per droga

A Ottaviano, i Carabinieri, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno effettuato una perquisizione domiciliare in un’abitazione di un uomo di 43 anni, sequestrando circa 80 grammi di cocaina e 4.000 euro in contanti. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga e si è concluso con l’arresto dell’individuo.

I carabinieri di Ottaviano con il Nucleo Cinofili di Sarno sequestrano 80 grammi di cocaina e 4mila euro in contanti. Blitz antidroga a Ottaviano per i carabinieri della locale stazione che, insieme ai militari del nucleo cinofili di Sarno, hanno perquisito l'abitazione di un 43enne già noto alle forze dell'ordine. Durante le ricerche sono sati rinvenuti e sequestrati 80 grammi di cocaina pronta per essere venduta e la somma in contanti di 4mila euro ritenuta provento del reato. Sequestrati anche materiale per il confezionamento della droga e la pesatura. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.

