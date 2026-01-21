Osimhen incassa soldi e stipendio folli al Galatasaray | ogni gol è pagato a peso d'oro
Osimhen, attaccante nigeriano del Galatasaray, riceve un ingaggio elevato e un compenso consistente per ogni suo gol. La sua presenza in squadra rappresenta un investimento importante per il club, che punta a raggiungere obiettivi di rilievo anche in Champions League. La sua capacità di segnare si traduce in un valore economico significativo, confermando il suo ruolo di elemento chiave nel progetto sportivo del Galatasaray.
L'attaccante nigeriano è il bomber che il club turco paga profumatamente per sognare anche in Champions. in Turchia Victor beneficia di un contratto sontuoso e di un'aliquota fiscale allettante.🔗 Leggi su Fanpage.it
