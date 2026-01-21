Osimhen è un divo assoluto al Galatasaray il club gli garantisce 15 milioni netti più 10 da sponsor e diritti d’immagine El Paìs

Victor Osimhen, ormai protagonista al Galatasaray con uno stipendio netto di 15 milioni più bonus e diritti d’immagine, ha attirato l’attenzione per la sua scelta di trasferirsi in Turchia, lasciando club di Premier e Liga. La domanda che molti si pongono riguarda le motivazioni di questa decisione, considerando le opportunità di carriera e di ingaggio in altri campionati europei. Un approfondimento sulle ragioni di questa scelta e sul suo impatto.

Da quando Victor Osimhen è andato via da Napoli e invece di finire in un top club di Premier o Liga è andato in Turchia la domanda è sempre la stessa: perché? Poteva avere di più, è il sottotesto. Ma El Paìs ricorda cosa invece il nigeriano ha trovato nel calcio turco, ora che deve affrontare l’Atletico Madrid in Champions e che tutti lo temono. Il succo è che nessuno mai in Turchia aveva fatto quel che ha fatto il Galatasaray per prendere Osimhen. “Il fanatismo appassionato dei tifosi del Galatasaray ha trovato la sua ultima icona nell’attaccante Victor Osimhen – scrive il giornale spagnolo – La scorsa estate, quando il presidente del club annunciò che l’attaccante africano era ora un membro permanente della squadra dopo il suo primo anno in prestito, l’aeroporto di Istanbul fu invaso da migliaia di tifosi del Galatasaray. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nessuno in Turchia aveva mai fatto tanto per avere un calciatore: ecco perché Osimhen è al Galatasaray (El Paìs)Victor Osimhen ha scelto il trasferimento al Galatasaray, suscitando grande interesse e curiosità.

Nessuno in Turchia aveva mai fatto tanto per avere un calciatore: ecco perché Osimhen è al Galatasaray (El Paìs)Aumenti di capitale, sponsor, 6 milioni raccolti solo vendendo le maschere ai tifosi: per avere Osimhen si sono svenati. Ma ne è valsa sportivamente la pena, finora ... ilnapolista.it

