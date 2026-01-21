Oroscopo giovedì 22 gennaio 2026 | Leone frustrato Capricorno al limite Gemelli leggero Cancro? Inquieto

Da leggo.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'oroscopo di giovedì 22 gennaio 2026 offre una panoramica delle energie astrali che influenzano i vari segni. La Luna in Pesci, accompagnata da Saturno e Nettuno, crea atmosfere di introspezione e sensibilità, mentre il Sole in Acquario con Mercurio, Venere e Plutone evidenzia un clima di riflessione e cambiamento. Di seguito, le previsioni per ogni segno, con un focus sulle principali tendenze del giorno.

L'oroscopo di giovedì 22 gennaio 2026. La Luna è in Pesci, insieme a Saturno e Nettuno, mentre il Sole resta in Acquario, dove si trovano anche Mercurio, Venere e Plutone. Marte resta ancora per qualche giorno in Capricorno. Giove è sempre in Cancro e Urano in Toro. Il cielo I transiti favoriscono la creatività, tra nuove idee e progetti che prendono forma. Guardare le situazioni da una nuova prospettiva permetterà di superare eventuali momenti di stallo. Il consiglio del giorno: «Non fermarti alle apparenze». I segni di Fuoco sono audaci, quelli di Terra si preparano a nuove sfide, i segni d'Aria vengono sorpresi, quelli d'Acqua sono risoluti. 🔗 Leggi su Leggo.it

oroscopo gioved236 22 gennaio 2026 leone frustrato capricorno al limite gemelli leggero cancro inquieto

© Leggo.it - Oroscopo giovedì 22 gennaio 2026: Leone frustrato, Capricorno al limite, Gemelli leggero. Cancro? Inquieto

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 1 gennaio 2026Ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 1 gennaio 2026, rivolte ai segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 8 gennaio 2026Ecco le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per oggi, giovedì 8 gennaio 2026, dedicate ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: 22 Gennaio: oroscopo segno per segno e almanacco; Oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026; L’oroscopo di giovedì 15 gennaio 2026; L'oroscopo settimanale a cura di Paolo Fox (19-25 gennaio) - Corriere.it.

oroscopo giovedì 22 gennaioOroscopo di Giovedì 22 Gennaio 2026Scopri l’oroscopo di oggi, giovedì 22 gennaio 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni. atomheartmagazine.com

L’oroscopo di domani, 22 gennaio e la classifica: le previsioni di Jonathan eleggono al 1^ posto il ToroL'oroscopo di domani, giovedì 22 gennaio 2026, si delinea sotto un cielo di grande introspezione e pragmatismo, dove il Sole continua il suo cammino nel ... ilsipontino.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.