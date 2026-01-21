Orodonna gioielli di luce e alta moda | a Varcaturo va in scena la notte più glamour

Orodonna presenta una collezione di gioielli di luce e alta moda a Varcaturo, offrendo un evento che unisce eleganza e raffinatezza. Le sfilate rappresentano un momento di espressione artistica e design, valorizzando la creatività e il talento italiano. Un’occasione per scoprire nuove tendenze e interpretazioni di stile, in un contesto che celebra la bellezza e l’artigianato.

di Mario Orlando Le sfilate di moda sono molto più di una passerella: sono racconti visivi, emozionali, capaci di unire stile, identità e sogno. È da questa visione che nasce Orodonna l'evento che celebra il legame sempre più profondo tra moda e gioielli, elementi ormai centrali nel linguaggio creativo contemporaneo. Sabato 31 gennaio, nella raffinata cornice d i Luna di Miele Events a Varcaturo, andrà in scena un Gran Galà che promette di trasformare la moda in spettacolo e la notte in magia, tra arte, musica ed eleganza senza tempo. In un dialogo costante tra abiti e preziosi, il gioiello non è più semplice accessorio, ma diventa protagonista, capace di definire lo stile, il messaggio e l'anima stessa di una collezione.

