Orlando Piraccini presenta una conferenza dedicata agli ex-voto dell’abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena. L’evento, organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico, si svolgerà domani alle 16 al Museo della Marineria. Verranno analizzate in particolare le tavole che raffigurano scene miracolose legate alla vita e alle tradizioni marinare, offrendo un approfondimento sulla loro storia e significato.

Gli ex-voto conservati presso l’ abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena, sono i protagonisti della conferenza organizzata dall’ Università per gli adulti di Cesenatico, che si terrà domani alle 16 al Museo della Marineria, dove in particolare si farà specifico riferimento alle tavole raffiguranti scene miracolose legate alla vita e alle attività marinare. Di tali ex voto verranno indicati e sottolineati i diversi motivi d’interesse, in particolare che essi attestano una proiezione verso la costa della venerazione dell’immagine taumaturgica conservata nell’abbazia cesenate, presentano importanti dati conoscitivi specificamente legati alla marineria e che notevoli sono gli elementi di interesse dal punto di vista artistico pur nella considerazione dell’appartenenza di tali opere al genere della cosiddetta pittura popolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orlando Piraccini racconta gli ex-voto dell’abbazia del Monte

Leggi anche: In pericolo gli affreschi del Capitolo dell’Abbazia del Monte, per il restauro servono 200mila euro: parte la raccolta fondi

Leggi anche: In pericolo gli affreschi del Capitolo dell’Abbazia del Monte, per il restauro servono 200mila euro: parte la raccolta fondi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Orlando Piraccini racconta gli ex-voto dell’abbazia del Monte.

Cesenatico. Miracoli di vita di mare raccontati tramite gli ex voto conservati all’Abbazia del MonteOrlando Piraccini sarà relatore all’incontro promosso dall’ Università degli Adulti di Cesenatico giovedì 22 gennaio al Museo della Marineria di Cesenatico, dedicato alla raccolta di ex-voto ... corrierecesenate.it

Museo per Piraccini. Tante adesioni alla proposta lanciata dal fratello OrlandoLo studio del pittore recentemente scomparso potrebbe diventare un luogo di memorie artistiche ma anche di attività creativa. msn.com