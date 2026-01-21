Massimo Orlando ha commentato l’attuale situazione del Milan, sottolineando il lavoro di Allegri nonostante l’assenza di Leao. Durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio, l’ex calciatore ha evidenziato l’impegno del tecnico e le sfide affrontate dalla squadra in questa fase. Un’analisi sobria che offre uno sguardo equilibrato sulla situazione dei rossoneri, senza eccessi o sensazionalismi.

L'ex calciatore Massimo Orlando, ai microfoni di 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', ha commentato i principali temi che ci lascia il 21^ turno di Serie A. Tra questi, non poteva mancare un pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri e sulla lotta Scudetto, con la Roma di Gasperini possibile mina vagante del campionato. Ecco, di seguito, le sue parole. "Sta facendo un grande lavoro, non è un miracolo. Lo scorso anno il Milan era allo sbando, uno spogliatoio allo sbando. Ogni partita le squadre avversarie avevano tante palle gol, Allegri è stato bravissimo a capire che c'era da dare una quadra, soprattutto dietro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Orlando: “Allegri va elogiato per il suo lavoro al Milan. Rossoneri stanno giocando senza Leao…”

Leggi anche: Milan-Lazio termina 1-0, rossoneri in vetta grazie al suo “nuovo” bomber: Allegri ha trasformato Leao

Il nuovo Milan va al Max. Leao, centravanti da vetta. Scommessa (per ora) vinta. Allegri vola senza ricambiIl nuovo Milan si presenta con un approccio più solido e meno appariscente rispetto al passato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Massimo Orlando: Milan, Allegri è da elogiare. Fiorentina, Fagioli spaziale; Massimo Orlando: Solo complimenti per Allegri. E il Milan gioca senza Leao...; Orlando promuove il Milan: Nessun miracolo, il lavoro di Allegri è enorme; Milan, che salto: miracolo o grande lavoro di Allegri? Il parere degli ospiti.

Orlando promuove il Milan: «Nessun miracolo, il lavoro di Allegri è enorme»Orlando analizza la rinascita rossonera a TMW Radio: difesa blindata e cinismo le chiavi per insidiare l’Inter Il percorso del Milan in questa stagione continua a stupire gli addetti ai lavori, e tra ... milannews24.com

Orlando: Il Milan è a 3 punti dall'Inter con Leao al 30%. Pensa se andasse al massimo...Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di Milan dopo la vittoria della formazione ... milannews.it

Orlando elogia Allegri e Fagioli x.com

Dopo Antonio Cassano arriva anche Massimo Orlando a criticare il Milan e Massimiliano Allegri Ma volete lasciarci in pace - facebook.com facebook