Oppenheimer | storia del padre della bomba atomica al Planetarium

Da reggiotoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Planetarium Metropolitano Pythagoras, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, organizza un incontro pubblico dedicato a

Il Planetarium Metropolitano Pythagoras, nell’ambito del protocollo di intesa con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, presenta una conversazione aperta al pubblico su: "Oppenheimer: storia del padre della bomba atomica", che si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 17 nella sala.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Il mostro che nacque per caso: 71 anni fa Godzilla urlava la paura della bomba atomica

Leggi anche: Ottanta anni fa la bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki. Al sacrario dei caduti "una mostra che dà speranza"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: RaiPlay, i film recenti da non perdere: da Piccole cose come queste a Gloria!.

oppenheimer storia del padreIl Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana al Museo Archeologico Nazionale con Oppenheimer: storia del padre della bomba atomicaIl Planetarium Metropolitano Pythagoras, nell’ambito del protocollo di intesa con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, presenta una conversazione aperta al pubblico su: Oppenheimer: ... inquietonotizie.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.