Operazione Car Cash il mercato di auto di Arghillà che tutti frequentano e nessuno conosce

L’operazione “Car Cash” di Arghillà riguarda un mercato di auto gestito attraverso pratiche illecite, spesso alimentate dai cittadini stessi. La sostituta procuratrice Chiara Greco ha illustrato i dettagli dell’indagine durante una conferenza stampa, evidenziando come questo sistema sia diffuso nella zona e rappresenti un fenomeno noto ma poco conosciuto pubblicamente. L’indagine mira a fare luce su questa attività e sulle sue implicazioni legali.

Un sistema illecito “noto in città e spesso alimentato dagli stessi cittadini”. È questa la fotografia scattata dalla sostituta procuratrice della Repubblica di Reggio Calabria, Chiara Greco, nel corso della conferenza stampa che ha illustrato i dettagli dell’operazione “Car Cash”, scattata.🔗 Leggi su Reggiotoday.it VIDEO| Operazione ad Arghillà, auto rubate e "cannibalizzate" o restituite con il "cavallo di ritorno": le immaginiQuesta mattina i carabinieri di Reggio Calabria hanno condotto l’operazione Tutti vanno a Santorini, ma nessuno conosce quest’isola a 2 ore dall’Italia che costa la metàA poca distanza dall’Italia, questa isola offre panorami spettacolari, ricca storia e prezzi più accessibili rispetto a destinazioni più note come Santorini. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Operazione Car Cash, smantellata la fabbrica dei furti d’auto di Arghillà: i nomi degli arrestati; Operazione ‘Car Cash’ a Reggio: smantellata organizzazione dedita ai furti d’auto; Inchiesta Car Cash ad Arghillà, il cavallo di ritorno pagato con una pistola – NOMI; Furti di auto per riciclare ricambi, 17 arresti in Calabria. VIDEO| Operazione ad Arghillà, auto rubate e cannibalizzate o restituite con il cavallo di ritorno: le immaginiSette persone sono finite in carcere e dieci agli arresti domiciliari. Questo il bilancio dell'operazione Car cash, scattata questa mattina ed eseguita dai carabinieri della compagnia di Reggio Cala ... reggiotoday.it Op. Car Cash, 62 furti censiti. il comandante Severi: ‘Il tallone d’Achille? La spregiudicatezza’Erano convinti di poter fare ciò che volevano anche alla luce del sole. La nostra chiave del successo è stata, oltre al metodo investigativo, la loro spregiudicatezza le parole del comandante ... citynow.it #Calciomercato #Milan: #Nkunku già sul mercato dopo sei mesi. Fenerbahçe pronto all’offerta cash, il Galatasaray osserva facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.