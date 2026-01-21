Operaio colpito alla testa dalla ribalta di un camion e poi sommerso dal mais di un silos | rischia la vita

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio a Dovera, in provincia di Cremona. Un operaio è stato colpito alla testa dalla ribalta di un camion e successivamente è stato sommerso dal mais di un silos. La situazione è critica e l’uomo rischia la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni dell’infortunato.

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Dovera, piccolo comune in provincia di Cremona. L'operaio è in gravissime condizioni e rischia la vita. È stato elitrasportato al Papa Giovanni di Bergamo.🔗 Leggi su Fanpage.it Dovera, operaio travolto da un camion e sommerso dal mais di un silos: gravissimoUn incidente sul lavoro si è verificato oggi nel primo pomeriggio a Dovera, in via Antonio Barni. Colpito alla testa da una struttura metallica: operaio di 32 anni lotta tra la vita e la morteUn operaio di 32 anni è stato colpito alla testa da una struttura metallica durante un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Grave incidente a San Francesco al Campo: morto operaio colpito alla testa; Chi era Danilo Bergagna, il boscaiolo ucciso a San Francesco al Campo colpito da un grosso ramo; Colpito alla testa da un ramo: morto operaio 39enne; Incidente sul lavoro, schiacciato da un trasformatore di 50 quintali. Morto operaio. Operaio colpito alla testa dalla ribalta di un camion e poi sommerso dal mais di un silos: rischia la vitaUn grave incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio a Dovera, piccolo comune in provincia di Cremona. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, nel primo pomeriggio di ... fanpage.it Colpito alla testa da una struttura metallica, operaio è gravissimoUn operaio di 32 anni è in condizioni gravissime dopo essere stato colpito alla testa da una pesante struttura metallica. L'infortunio sul lavoro si è verificato stamattina intorno alle 7.30 in un'azi ... ansa.it Incidente sul lavoro, morto un operaio nel Torinese. Colpito al capo da un grosso ramo, l'uomo è deceduto all'arrivo all'ospedale CTO. Stefano Pani - facebook.com facebook #Torino Non ce l'ha fatta l'operaio di 39 anni che stamattina è stato vittima di un #incidente sul #lavoro a San Francesco al Campo. Colpito al capo da un grosso ramo durante la potatura di alcune piante in un terreno privato, l'uomo è morto poco dopo l'arriv x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.