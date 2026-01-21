Operaio colpito alla testa dalla ribalta di un camion e poi sommerso dal mais di un silos | rischia la vita

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio a Dovera, in provincia di Cremona. Un operaio è stato colpito alla testa dalla ribalta di un camion e successivamente è stato sommerso dal mais di un silos. La situazione è critica e l’uomo rischia la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni dell’infortunato.

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Dovera, piccolo comune in provincia di Cremona. L'operaio è in gravissime condizioni e rischia la vita. È stato elitrasportato al Papa Giovanni di Bergamo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Dovera, operaio travolto da un camion e sommerso dal mais di un silos: gravissimoUn incidente sul lavoro si è verificato oggi nel primo pomeriggio a Dovera, in via Antonio Barni.

Colpito alla testa da una struttura metallica: operaio di 32 anni lotta tra la vita e la morteUn operaio di 32 anni è stato colpito alla testa da una struttura metallica durante un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia.

