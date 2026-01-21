Taz Skylar, attore che interpreta Sanji in One Piece, condivide le sfide affrontate durante le riprese, descrivendo le difficoltà fisiche e mentali incontrate per interpretare il celebre personaggio. Tra legamenti rotti, fratture e momenti di grande sforzo, il suo racconto offre uno sguardo autentico sul percorso che sta dietro a questa interpretazione. Un approfondimento che rivela il duro impegno necessario per portare in scena un ruolo così complesso.

Taz Skylar, interprete di Sanji, ha raccontato in un nuovo video la vera "tortura" affrontata per indossare il completo da cuoco-guerriero più famoso dei mari. Nel live-action di One Piece, interpretare Sanji non è stato solo una questione di coreografie e cucina: Taz Skylar ha raccontato un allenamento durissimo, tra infortuni e pressione psicologica, necessario per prepararsi alle grandi battaglie del live-action di Netflix. Taz Skylar e il lato oscuro di diventare Sanji Nel manga e nell'anime, Sanji è elegante, tecnico e devastante nelle battaglie con le gambe. Portare tutto questo nel live-action significava prima di tutto diventare un atleta, e non è un caso se lo stesso Taz Skylar ha definito la primavera del 2023 come uno dei periodi più difficili della sua carriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece, Taz Skylar racconta com'è diventare Sanji: "Torture fisiche e mentali, legamenti rotti, fratture"

