ONAV | al via il corso Introduzione al vino

Da avellinotoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Delegazione ONAV di Avellino organizza a Lacedonia, a partire da giovedì 22 gennaio, il corso

Parte giovedì 22 gennaio a Lacedonia il corso di avvicinamento al vino “Introduzione al vino”, promosso dalla Delegazione ONAV di Avellino. Un percorso didattico pensato per chi desidera conoscere il mondo del vino in modo semplice e consapevole, attraverso l’uso dei sensi e lo studio delle principali tecniche di vinificazione. Il programma affronta le basi della viticoltura, le differenze tra vini bianchi, rossi, rosati e speciali, fino alla tecnica di assaggio e al corretto uso del linguaggio degustativo. Particolare attenzione è dedicata al ruolo dell’alcol, alle denominazioni e alle caratteristiche organolettiche dei diversi stili di vino.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Onav e Uici, concluso primo corso sul vino per ciechi e ipovedenti

Scoprire il vino e diventare assaggiatore e sommelier: ONAV Sondrio ripropone il corso di I livelloONAV Sondrio ripropone nel 2026 il corso di I livello per diventare assaggiatore e sommelier.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: ONAV: al via il corso Introduzione al vino; Corso ONAV 2026 per assaggiatori e sommelier di primo livello.

onav al via ilCorso ONAV 2026 per assaggiatori e sommelier di primo livelloAnche nel 2026 ONAV Sondrio propone un nuovo corso per Assaggiatore e Sommelier di I livello, giunto alla 23ª edizione. L’iniziativa, aperta a tutti anche senza esperienza pregressa, prenderà il via ... intornotirano.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.