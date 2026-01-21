ONAV | al via il corso Introduzione al vino

La Delegazione ONAV di Avellino organizza a Lacedonia, a partire da giovedì 22 gennaio, il corso

Parte giovedì 22 gennaio a Lacedonia il corso di avvicinamento al vino “Introduzione al vino”, promosso dalla Delegazione ONAV di Avellino. Un percorso didattico pensato per chi desidera conoscere il mondo del vino in modo semplice e consapevole, attraverso l’uso dei sensi e lo studio delle principali tecniche di vinificazione. Il programma affronta le basi della viticoltura, le differenze tra vini bianchi, rossi, rosati e speciali, fino alla tecnica di assaggio e al corretto uso del linguaggio degustativo. Particolare attenzione è dedicata al ruolo dell’alcol, alle denominazioni e alle caratteristiche organolettiche dei diversi stili di vino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Corso ONAV 2026 per assaggiatori e sommelier di primo livelloAnche nel 2026 ONAV Sondrio propone un nuovo corso per Assaggiatore e Sommelier di I livello, giunto alla 23ª edizione. L’iniziativa, aperta a tutti anche senza esperienza pregressa, prenderà il via ... intornotirano.it

