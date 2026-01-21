Omicidio Tessari ridotta in appello la condanna per Vania Bonvicini

La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha ridotto la condanna di Vania Bonvicini nell'ambito del procedimento riguardante l'omicidio di San Bonifacio, avvenuto nel giugno 2023. La sentenza, emessa il 20 gennaio, rappresenta una fase importante nel procedimento giudiziario ancora in corso. Questa decisione si inserisce nel quadro delle indagini e delle verifiche sulla vicenda, che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica locale.

La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha emesso ieri, 20 gennaio, la sua sentenza sull'omicidio avvenuto a San Bonifacio nel giugno 2023. Vania Bonvicini, la donna di cinquant'anni accusata di aver ucciso il cugino ed ex compagno Maurizio Tessari, ha visto la propria pena ridotta da 21 a 18 anni.

