Omicidio Shinzo Abe condannato all’ergastolo il 45enne reo confesso | perché lo ha ucciso?

Il 45enne Tetsuya Yamagami è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Shinzo Abe, ex primo ministro del Giappone. Questa sentenza conclude il processo che ha portato alla luce le motivazioni e i dettagli di un gesto che ha scosso l’intera nazione. Di seguito, vengono analizzati i motivi che hanno portato Yamagami a compiere il tragico gesto e le implicazioni di questa sentenza.

Oggi si è tenuta l’ultima sentenza del processo a Tetsuya Yamagami, accusato dell’omicidio di Shinzo Abe, ex primo ministro del Giappone. Il colpevole è stato condannato all’ergastolo dopo 3 anni di udienza. Aveva contestato le accuse Tetsuya Yamagami, accusato dell’omicidio dell’ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, è stato condannato all’ergastolo. A dare la notizia è l’agenzia di stampa giapponese Kyodo. Yamagami, 45 anni, aveva ammesso di aver ucciso Abe con una pistola artigianale durante un evento a Nara. Per l’omicidio, avvenuto l’8 luglio 2022, i pubblici ministeri avevano richiesto il carcere a vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

