Omicidio La Spezia | studenti e docenti si abbracciano e piangono

A La Spezia, studenti e docenti si sono incontrati nell’istituto Einaudi-Chiodo, in seguito all’omicidio di Abanoub Youssef avvenuto venerdì scorso. L’incontro, richiesto dagli studenti e fortemente atteso, ha rappresentato un momento di confronto e di vicinanza tra le parti, contribuendo a ricostruire il clima di fiducia e solidarietà all’interno della scuola. Un passo importante verso la ripresa delle attività e il superamento della tragedia.

Un incontro richiesto dagli studenti, un confronto atteso da giorni. Nei locali dell’istituto Einaudi-Chiodo della Spezia, dove venerdì scorso si è consumato l’omicidio di Abanoub Youssef, alcuni alunni hanno incontrato una delle insegnanti coinvolte, in un momento che ha segnato un primo passo verso la ricomposizione del clima interno alla scuola. I ragazzi erano tornati nell’edificio per lasciare fiori sul banco del compagno ucciso, ma hanno anche chiesto un dialogo diretto con i docenti. Nelle ore e nei giorni successivi alla tragedia, infatti, tra una parte degli studenti era emersa una forte tensione nei confronti degli adulti, accusati di non aver saputo intercettare i segnali di disagio dell’aggressore.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Omicidio La Spezia, il Giudice: “fermato dai docenti, si prefigura ipotesi di arresto effettuato da privati”Il giudice del Tribunale della Spezia ha convalidato l’arresto di Zouhair Atif, accusato dell’omicidio di Abanoub Youssef.

Omicidio a scuola a La Spezia, i compagni di Atif: “Una volta disse voglio provare cosa si prova a uccidere”A La Spezia, un 18enne ha commesso un omicidio in una scuola, suscitando preoccupazione tra studenti e insegnanti.

