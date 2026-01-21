Omicidio La Spezia | sequestrati i registri scolastici i genitori difendono la scuola Coltellata violentissima risultato autopsia

Dopo l’omicidio di Abanoub Youssef presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, le autorità hanno sequestrato i registri scolastici. I genitori dello studente deceduto difendono l’istituto, mentre le indagini cercano di chiarire le cause dell’episodio e di ricostruire gli eventi. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sulle dinamiche interne alla comunità scolastica.

L’istituto Einaudi-Chiodo della Spezia interviene pubblicamente dopo la morte di Abanoub Youssef, lo studente diciottenne colpito a morte da un compagno di classe durante una lezione. L’episodio ha sollevato domande sulla gestione interna dell’istituto e sulla presunta sottovalutazione di comportamenti pregressi dell’aggressore, Zouhair Atif. I registri scolastici sono stati acquisiti dagli inquirenti per verificare l’esistenza di eventuali segnalazioni a suo carico, ma nelle prime analisi non sono emersi elementi in tal senso. L'articolo Omicidio La Spezia: sequestrati i registri scolastici, i genitori difendono la scuola.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Omicidio a La Spezia, a scuola non è suonata la campanella. Cartelli di protesta: “Prof complici”, “Vogliamo giustizia”. Parlano i genitori di Zouhair, “Il coltello l’ha consegnato lui”A La Spezia, un omicidio ha coinvolto un docente, portando alla sospensione delle attività scolastiche e a proteste dei genitori.

Studente ucciso a La Spezia, una foto creata con l'intelligenza artificiale all'origine dell'omicidioL'omicidio che ha sconvolto l'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia rivela un lato oscuro legato alla manipolazione tecnologica. Al centro della tragedia che ha portato alla morte ... ilmessaggero.it

omicidio la spezia sequestratiLa Spezia, morto studente accoltellato a scuola. Fermato un compagno, bloccato da un professoreE' accaduto all'istituto Einaudi-Chiodo. Il 19enne, colpito da una coltellata al fegato e al polmone, non ce l'ha fatta. Il movente dell'aggressione sfociata in omicidio sarebbe di tipo sentimentale ... adnkronos.com

