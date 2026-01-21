Omicidio La Spezia | sequestrati i registri scolastici i genitori difendono la scuola Coltellata violentissima risultato autopsia

Dopo l’omicidio di Abanoub Youssef presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, le autorità hanno sequestrato i registri scolastici. I genitori dello studente deceduto difendono l’istituto, mentre le indagini cercano di chiarire le cause dell’episodio e di ricostruire gli eventi. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sulle dinamiche interne alla comunità scolastica.

L’istituto Einaudi-Chiodo della Spezia interviene pubblicamente dopo la morte di Abanoub Youssef, lo studente diciottenne colpito a morte da un compagno di classe durante una lezione. L’episodio ha sollevato domande sulla gestione interna dell’istituto e sulla presunta sottovalutazione di comportamenti pregressi dell’aggressore, Zouhair Atif. I registri scolastici sono stati acquisiti dagli inquirenti per verificare l’esistenza di eventuali segnalazioni a suo carico, ma nelle prime analisi non sono emersi elementi in tal senso. L'articolo Omicidio La Spezia: sequestrati i registri scolastici, i genitori difendono la scuola.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Omicidio La Spezia: sequestrati i registri scolastici, i genitori difendono la scuolaIn seguito alla tragica morte di Abanoub Youssef presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, le autorità hanno sequestrato i registri scolastici.

