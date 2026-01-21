Omicidio Federica Torzullo parla il nuovo compagno | Ci è stata tolta in modo atroce

Il nuovo compagno di Federica Torzullo ha commentato l’omicidio, definendolo un evento atroce che ha interrotto bruscamente il suo percorso di rinascita. Federica, in fase di separazione dal marito, stava cercando di ricostruire la sua vita. La scomparsa e il tragico decesso hanno suscitato un forte allarme e un'attenzione crescente sulla vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La separazione e l'allarme lanciato dopo la scomparsa. Federica Torzullo stava cercando di ricominciare da capo: la separazione dal marito rappresentava per lei il primo passo verso una nuova vita. Proprio questo cambiamento, secondo gli inquirenti, potrebbe aver avuto un ruolo nella tragedia. Il marito, Claudio Carlomagno, è attualmente l'unico indagato per l'omicidio e per l' occultamento del cadavere, ma finora ha scelto il silenzio, senza confessare né rispondere alle accuse. A parlare è invece il nuovo compagno di Federica, che è stato tra i primi a dare l'allarme quando la donna ha smesso di rispondere al telefono. Federica Torzullo, il nuovo compagno: «Ce l?hanno strappata in una maniera atroce. Il dolore è immenso»Federica Torzullo affronta un momento difficile, descrivendo il dolore causato dalla perdita di una persona cara. Federica Torzullo, il nuovo compagno: «Ci sentivamo spesso, rispondeva sempre. Quando non l'ha fatto mi sono preoccupato»Federica Tronzullo, 41 anni, è stata tragicamente uccisa dal marito in circostanze drammatiche.

