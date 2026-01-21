Omicidio del capotreno a Bologna il gip | Jelenic altamente pericoloso confermato il carcere

Il gip di Bologna ha confermato la detenzione di Marin Jelenic, accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio avvenuto il 5 gennaio alla stazione. Jelenic è stato ritenuto altamente pericoloso, e la misura cautelare in carcere è stata confermata. La vicenda ha suscitato attenzione per le sue implicazioni sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sul rispetto delle norme penali.

Il gip di Bologna ha confermato il carcere per Marin Jelenic, accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio il 5 gennaio alla stazione di Bologna. Nell’ordinanza parla di “pulsione criminale” e alta pericolosità, anche e soprattutto per l’assenza di un movente.🔗 Leggi su Fanpage.it Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, Jelenic a breve trasferito a BolognaMarin Jelenic, cittadino croato di 36 anni, sarà trasferito a Bologna nelle prossime ore. Omicidio del capotreno, Jelenic trasferito a Bologna. Oggi l’addio ad ‘Ambro’Oggi Marin Jelenic, accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, è stato trasferito a Bologna. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Omicidio del capotreno, Jelenic a breve trasferito a Bologna; Omicidio del capotreno, ad Anzola l'ultimo saluto ad Ambro; Omicidio del capotreno, Jelenic trasferito a Bologna. Oggi l’addio ad ‘Ambro’; Omicidio del capotreno, Jelenic rimane in carcere: Ha ucciso, può rifarlo. Capotreno ucciso a Bologna, pm: Omicidio commesso per motivi abiettiSi attende l'udienza di convalida del fermo per Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne, accoltellato lunedì sera a Bologna. La Procura contesta l ... tg24.sky.it Omicidio del capotreno a Bologna, il sospettato fermato e rilasciato dopo il delitto: la ricerca non era ancora partitaSu un regionale Bologna-Milano, il 36enne croato Marin Jelenik era molesto. Fatto scendere a Fiorenzuola verso le 20, fu identificato e rilasciato dai carabinieri. La nota di ricerca sarebbe stata dir ... ilfattoquotidiano.it Omicidio del capotreno, Jelenic rimane in carcere: “Ha ucciso, può rifarlo” x.com Dopo l'omicidio del capotreno, la Regione ER scrive ai Prefetti: pronti tavoli permanenti per la sicurezza #EmiliaRomagna #Attualita - facebook.com facebook

