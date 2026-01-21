Omaggio ad Anna Magnani all' Istituto Italiano di Cultura di Madrid

In occasione della Giornata mondiale del cinema italiano, l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid dedica una serie di eventi ad Anna Magnani, figura emblematica del cinema italiano del Novecento. Promosso dal Ministero degli Affari Esteri e dalla rete delle istituzioni culturali italiane, l’evento mira a valorizzare il patrimonio cinematografico italiano e a celebrare la carriera di questa importante attrice.

MADRID (ITALPRESS) – In occasione della Giornata mondiale del cinema italiano, istituita nel 2020 in concomitanza con il centenario della nascita di Federico Fellini per valorizzare la cinematografia italiana all'estero, i grandi maestri e i nuovi talenti, attraverso iniziative promosse dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla rete delle istituzioni culturali italiane, l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid ha organizzato una serie di eventi dedicati ad Anna Magnani, leggendaria attrice e figura centrale del cinema italiano del Novecento. L'omaggio si inserisce nel ricordo della storica vittoria dell'attrice che, il 21 marzo 1956, ottenne il Premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista per il film La rosa tatuata, diventando la prima italiana e la prima interprete di madrelingua non inglese a ricevere tale riconoscimento.🔗 Leggi su Iltempo.it

