Omaggio a John Scofield i Blackout reinterpretano il repertorio di uno dei chitarristi più influenti del jazz

I Blackout rendono omaggio a John Scofield, figura fondamentale del jazz moderno. La band reinterpreta con sobrietà e rispetto il repertorio di uno dei chitarristi più influenti e riconoscibili del panorama jazz, offrendo un'esperienza musicale che celebra la sua eredità senza eccessi. Un tributo che evidenzia la profondità e la qualità delle composizioni di Scofield, mantenendo intatto il suo spirito innovativo.

JOHN SCOFIELD TRIBUTE – BLACKOUT Venerdì 23 Miles Jazz Club – Via Albanese 5, Palermo Ore 21:30 | Cena dalle 20:00 in poi

