Olympics-No formal communication yet with Trump on LA 2028 Games says IOC
L'International Olympic Committee non ha ancora avviato comunicazioni ufficiali con la Casa Bianca riguardo alla candidatura di Los Angeles per i Giochi Olimpici del 2028. La situazione rimane in fase preliminare, senza annunci ufficiali o incontri formalizzati. Questo aggiornamento evidenzia lo stato attuale delle interlocuzioni tra le parti coinvolte, nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti.
LAUSANNE, Switzerland, Jan 21 (Reuters) - The International Olympic Committee has not yet had any formal communication with the White House and U.S. President Donald Trump on preparations for the Los Angeles 2028 Summer Olympics, IOC President Kirsty Coventry said on Wednesday. Emboldened by his ousting of Venezuela President Nicolas Maduro and seizing control of that country’s oil, Trump has also talked of acting against Cuba and Colombia as well as Iran. “We are always aware of all the conversations that are happening and the geopolitics and political conversations happening,” she told a press conference. 🔗 Leggi su Internazionale.it
