Oltre 100 professoria scuola per la formazione sul primo soccorso organizzata dall' Opi Ancona

Opi Ancona prosegue con il programma di formazione sul primo soccorso rivolto a docenti e personale Ata delle scuole di Jesi. Oltre 100 professori sono coinvolti in questa iniziativa, che mira a rafforzare le competenze di primo intervento all’interno del contesto scolastico. L’obiettivo è promuovere un ambiente più sicuro e preparato, grazie a una corretta informazione e formazione professionale.

JESI – Prosegue l’attività di formazione e informazione che Opi Ancona, Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Ancona, sta portando avanti nelle scuole e destinati non agli studenti ma ai docenti e al personale Ata. Al Liceo “Da Vinci” di Jesi oltre 100 sono stati i.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Oltre 100 professori del Liceo di Jesi a scuola primo soccorso per crisi epilettiche(ANSA) - JESI, 21 GEN - Prosegue l'attività di formazione e informazione che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia (Opi) di Ancona sta portando avanti con i docenti e il personal ... msn.com

