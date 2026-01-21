Olio Officina Festival 2026 tre giorni all' insegna del gusto

Dal 22 al 24 gennaio, il Centro Congressi Mantovani Furioli accoglie la quindicesima edizione dell’Olio Officina Festival, un evento dedicato al mondo dell’olio da olive. Organizzato e diretto da Luigi Caricato, questo festival rappresenta un punto di riferimento per professionisti e appassionati del settore, offrendo tre giorni di incontri, approfondimenti e valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano.

