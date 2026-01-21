Olimpiadi nel segno di Leonardo | la Sala delle Asse aperta ai visitatori il celebre monocromo visto da vicino

In occasione delle Olimpiadi di Milano 2026, la Sala delle Asse, affrescata da Leonardo da Vinci e la sua bottega nel Quattrocento, sarà aperta ai visitatori. La scoperta di questo celebre monocromo, ancora in fase di restauro, offre l’opportunità di ammirare da vicino un’opera unica nel suo genere. La chiusura definitiva dei lavori è prevista per il 2027, rendendo questa occasione un momento speciale per apprezzare il patrimonio artistico milanese.

Milano, 21 gennaio 2026 – Ci volevano le Olimpiadi per poter ammirare, in attesa che il cantiere chiuda definitivamente nel 2027, la Sala delle Asse, dipinta negli ultimi anni del Quattrocento da Leonardo da Vinci e dalla sua bottega. Milano 20012026 Castello Sforzesco apertura in occasione delle Olimpiadi del Cantiere di restauro della Sala delle Asse di Leonardo da Vinci foto Ansa Salmoirago L’occasione è straordinaria, grazie al ponteggio installato per i restauri, si potrà ammirare a pochi centimetri di distanza, la volta, le lunette e il celebre monocromo realizzato a carbone da Leonardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano-Cortina 2026, apre al pubblico il cantiere della Sala delle Asse di Leonardo da VinciIn occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sarà possibile visitare il cantiere del restauro della Sala delle Asse nel Castello Sforzesco.

Tour al cantiere della Sala delle AsseDal febbraio, il Castello Sforzesco apre le porte al cantiere del restauro delle decorazioni pittoriche di Leonardo da Vinci nella Sala delle Asse.

