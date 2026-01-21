In un esperimento sociale ad Amsterdam, 125 rifugiati sono stati ospitati insieme a 125 studenti in un contesto di convivenza. Il test d’inclusione ha portato a conseguenze gravi, con un episodio di violenza sessuale che ha coinvolto 20 vittime. Questa situazione evidenzia le complessità e le sfide legate all’integrazione e alla gestione dei gruppi mischiati in ambienti condivisi.

Tragico esperimento sociale ad Amsterdam, sulla pelle dei ragazzi: 125 rifugiati ospitati insieme a 125 studenti e studentesse. È record di molestie e assalti sessuali. Il delirio della presidente del distretto: «E allora dove dovremmo mettere queste persone?». Ad Amsterdam è stato fatto un esperimento che è andato storto: 125 rifugiati sono stati ospitati insieme a 125 studenti e studentesse olandesi in un complesso residenziale in un posto che si chiama Stek Oost. Risultato: sono state segnalate decine di aggressioni sessuali, molestie e stalking attraverso un programma di documentari investigativi olandese che si chiama Zembla. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Olanda, il test d’inclusione produce 20 stupri

