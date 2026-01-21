Oggi è l'ultimo giorno per inviare il tuo nome sulla Luna | come fare richiesta alla Nasa

Oggi è l'ultimo giorno per inviare il proprio nome alla Luna tramite la missione Artemis II della Nasa. Fino al 21 gennaio 2026, è possibile partecipare gratuitamente, inviando il proprio nome che sarà memorizzato su una scheda SD e portato in orbita attorno alla Luna. Questa opportunità permette di essere parte di un evento storico, contribuendo alla missione spaziale senza costi.

Entro il 21 gennaio 2026 è possibile inviare gratuitamente il proprio nome alla Nasa: tutti i nomi inviati verranno salvati su una scheda SD e portati in orbita attorno alla Luna durante l'imminente missione Artemis II.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Nasa: “Siamo stati sulla Luna sei volte” Leggi anche: Sbarco sulla Luna, botta e risposta tra Kim Kardashian e la Nasa Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Girl bullied at work day1—next second the CEO pulls her close:'Who dares bully my wife!'All stunned Argomenti discussi: Bob Weir, l’ultimo hippy e l’eredità di una stagione irripetibile; L’ultimo saluto a Valentino Garavani, imperatore della moda; L’ultimo saluto a Valentino, apre oggi la camera ardente a Roma; L'ultimo imperatore, addio a Valentino Garavani. Sport in tv oggi (mercoledì 21 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, mercoledì 21 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa ... oasport.it Programma Champions League di oggi e dove vedere le partite in TVSi riporta di seguito il programma odierno della settima giornata della Champions League Phase e dove vedere tutte le partite in TV: 18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, ... milannews.it L'ultimo saluto a Valentino, apre oggi la camera ardente. #ANSA - facebook.com facebook #PLTerredargine #liberiamolaria #Carpinti Da bollettino odierno VALORI RIENTRATI NELLA NORMA Oggi ultimo giorno di misure emergenziali Da domani martedì 20 gennaio limitazioni come da ordinanza madre @PMTerredargine tinyurl.com/2s4f5fa x.com

