Il 21 gennaio si celebra Sant’Agnese, giovane martire dei primi secoli, uccisa a causa di un rifiuto amoroso. La sua vicenda, simbolo di purezza e fede, ricorda l’importanza di valori come la dignità e il rispetto, anche di fronte alle avversità. La sua storia resta un esempio di testimonianza e coraggio in un contesto di persecuzione e incomprensione.

Martire dei primi secoli, sant’Agnese era molto giovane e bella e fu uccisa da un uomo che si era invaghito di lei ed era stato respinto. Icona di purezza e castità, sant’Agnese, che si ricorda oggi 21 gennaio, è una giovanissima martire che visse a cavallo tra il III e il IV secolo. La sua storia è simile a quella di altre sante anche di tempi molto più recenti: è andata incontro alla morte per difendere la sua verginità. Era nata a Roma, molto probabilmente nel 291, da una nobile famiglia cristiana. Era molto giovane quando, a 12 anni, nel pieno delle persecuzioni dell’imperatore Diocleziano, che attentavano la vita dei cristiani, scelse di consacrarsi al Signore donandogli la sua verginità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 21 gennaio è Sant’Agnese: giovane vittima dell’odio di un uomo respinto

Ogni 21 gennaio un rito antico si ripete a Roma: gli agnelli di Sant’Agnese e le stole consegnate dal PapaOgni 21 gennaio, a Roma, si ripete un’antica tradizione legata alla festa di Sant’Agnese.

S. Agnese, preghiera da recitare oggi 21 gennaio per le fidanzate e immagini per augurare buon onomasticoIl 21 gennaio si celebra la festa di Santa Agnese, patrona delle vergini e delle fidanzate.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Comune di CatanzaroAllerta meteo rossa, chiusura scuole e tutte le misure previste fino a mercoledì 21 gennaio; Sarà ancora Allerta Rossa per rischio idraulico fino alle 23,59 del 21 gennaio 2026; Mercoledì 21 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Segreti di famiglia 3, puntata oggi 21 gennaio in streaming.

Sport in tv oggi (mercoledì 21 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, mercoledì 21 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa ... oasport.it

Oroscopo di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026In amore non potete trovare, in questa fase, scuse, specie se siete single e se siete ancora nell'età opportuna. Potrebbero esserci grandi notizie nel settore lavorativo. Nonostante godiate di ottima ... alfemminile.com

TeleRama. . STAMPA OGGI LA RASSEGNA STAMPA DI TELERAMA DEL 21 GENNAIO 2026 - facebook.com facebook

È morto Valentino Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, stilista italiano e creatore dell’omonimo marchio. «Valentino Garavani si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana – si legge in un comunicato – circondato d x.com