Oggi 21 gennaio è Sant’Agnese | giovane vittima dell’odio di un uomo respinto

Il 21 gennaio si celebra Sant’Agnese, giovane martire dei primi secoli, uccisa a causa di un rifiuto amoroso. La sua vicenda, simbolo di purezza e fede, ricorda l’importanza di valori come la dignità e il rispetto, anche di fronte alle avversità. La sua storia resta un esempio di testimonianza e coraggio in un contesto di persecuzione e incomprensione.

Martire dei primi secoli, sant’Agnese era molto giovane e bella e fu uccisa da un uomo che si era invaghito di lei ed era stato respinto. Icona di purezza e castità, sant’Agnese, che si ricorda oggi 21 gennaio, è una giovanissima martire che visse a cavallo tra il III e il IV secolo. La sua storia è simile a quella di altre sante anche di tempi molto più recenti: è andata incontro alla morte per difendere la sua verginità. Era nata a Roma, molto probabilmente nel 291, da una nobile famiglia cristiana. Era molto giovane quando, a 12 anni, nel pieno delle persecuzioni dell’imperatore Diocleziano, che attentavano la vita dei cristiani, scelse di consacrarsi al Signore donandogli la sua verginità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

