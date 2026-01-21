Offsett una serie di incontri inaspettati | eventi proiezioni e concerti a San Faustino

Dal 23 al 31 gennaio, Arci Viterbo organizza “Offsett”, una serie di incontri che comprendono eventi, proiezioni e concerti presso il Biancovolta in via delle Piagge 23. L'iniziativa offre un’occasione di confronto e cultura attraverso momenti diversificati, pensati per coinvolgere la comunità locale in un calendario ricco di appuntamenti inaspettati e interessanti.

Dal 23 al 31 gennaio, Arci Viterbo presenta il ciclo di incontri "Offsett" all'interno del Biancovolta, in via delle Piagge 23. San Faustino, dunque, si anima di presentazioni, proiezioni di film e concerti. Gli eventi sono riservati ai soci Arci. Chi vuole, può donare volontariamente all'ingresso a supporto dello spazio Biancovolta. Presentazione di "Mensaleri", l'ultimo romanzo di Wu Ming 2. Il libro è ambientato agli albori dell'Italia industriale, in una provincia remota in cui la tecnologia si scontra con un culto segreto. L'autore dialoga con Stefano Pifferi, docente di letteratura italiana presso l'Università della Tuscia Proiezione del film d'animazione "Persepolis" di Marjane Satrapi e Vincent Parronaud.

