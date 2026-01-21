È disponibile il nuovo brano di d!base, progetto musicale di Gianmarco Servadei, cantautore elettronico di Forlì. Con uno stile autentico e ricercato, d!base propone un sound originale che unisce elementi elettronici a un linguaggio musicale personale. La sua musica riflette un percorso artistico maturo, offrendo un ascolto coinvolgente e ben calibrato.

Il suo nome d’arte è d!base, nickname dietro al quale si cela Gianmarco Servadei (foto), cantautore elettronico forlivese. Il suo progetto unisce testi viscerali e suoni sintetici in un equilibrio personale. Nel suo percorso, d!base ha già ottenuto diversi successi, l’ultimo a dicembre quando ha vinto la seconda edizione del King of Provincia, assicurandosi un tour lungo tutta la penisola. Adesso torna con il brano ‘ xxxvederti piangere ’, il suo terzo singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì. Il brano anticipa il nuovo album e racconta un momento in cui un legame smette di essere un rifugio per trasformarsi in un campo di battaglia emotivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo brano firmato d!base

