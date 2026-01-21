Nuovi deragliamenti in Spagna mentre il Paese è ancora in lutto per la strage di Adamuz

In Spagna, mentre il Paese si trova ancora in lutto per la tragedia di Adamuz, si sono verificati due nuovi incidenti ferroviari in Catalogna tra il 20 e il 21 gennaio, con almeno una vittima e numerosi feriti. Questi eventi sottolineano la persistenza di problemi sulla rete ferroviaria nazionale, in un momento di grande dolore nazionale.

Due incidenti in Catalogna: almeno una vittima e decine di feriti. Mentre la Spagna osserva il lutto nazionale per la strage ferroviaria di Adamuz, si registrano altri due gravi incidenti sui binari in Catalogna tra il 20 e il 21 gennaio. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno una vittima e decine di persone ferite, con pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Crolla un muro sull'autostrada: travolto un treno regionale. Il primo episodio si è verificato nei pressi di Gelida, in provincia di Barcellona, dove un muro di contenimento dell'autostrada AP-7 è crollato al passaggio di un treno regionale, colpendo il primo vagone.

Disastro ferroviario in Spagna, sono 41 le vittime accertate. Reali di Spagna in visita sul luogo. Nel Paese è lutto nazionaleUn grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, vicino Cordova, in Andalusia, coinvolgendo due treni dell'Alta velocità.

