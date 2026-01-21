Nuove stazioni Metro C un milione di visitatori in un mese

A un mese dall’apertura delle nuove stazioni della Metro C a Roma, i dati di Atac evidenziano un notevole afflusso di visitatori, sia tra i turisti che tra i residenti. Le stazioni hanno registrato un milione di passaggi, confermando l’interesse per questa linea e il suo ruolo nel migliorare la mobilità urbana della città.

Roma, 21 gennaio 2026 – A un mese dall’inaugurazione delle due stazioni della Metro C i dati di Atac dimostrano uno straordinario interesse di turisti e di romani. Oltre 420 mila persone hanno validato biglietti e abbonamenti ai tornelli in ingresso delle due stazioni, Colosseo e Porta Metronia. Sono almeno il doppio, contando i passeggeri in uscita, nel conteggio infatti non sono registrate le uscite di chi è salito in altre fermate. A questi si devono infine sommare tutti i visitatori e i turisti non registrati perché non accedono alle banchine dei treni attraverso tornelli, ma si limitano alla visita delle stazioni e dei beni archeologici esposti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

