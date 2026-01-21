Nuova truffa con pentole e materassi | gente costretta a pagare migliaia di euro

Una recente truffa coinvolge vendite porta a porta di pentole e materassi, che si sono trasformate in estorsioni ai danni di anziani e persone vulnerabili. A Rimini, le autorità indagano su un sistema che costringeva le vittime a pagare migliaia di euro, evidenziando l’importanza di attenzione e prevenzione contro queste pratiche fraudolente.

Rimini, 21 gennaio 2026 – Un sistema di vendite porta a porta che, secondo gli inquirenti, si sarebbe trasformato in una vera e propria estorsione ai danni di anziani e persone fragili. È quanto emerge da un’indagine della Guardia di Finanza di Padova che coinvolge anche la provincia di Rimini, dove quindici anziani sarebbero rimasti vittime del meccanismo, costretti a pagare migliaia di euro per prodotti di scarso valore. L’inchiesta è partita dal Veneto. L’inchiesta è partita dal Veneto, dopo che alcuni amministratori di una società di vendite a domicilio sono finiti sotto la lente dei finanzieri per uno stile di vita incompatibile con i redditi dichiarati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

