Il Comune ha ottenuto il parere favorevole dal Collegio consultivo tecnico per la risoluzione del contratto d’appalto con l’impresa Manelli. La decisione segna un passaggio importante nella gestione del progetto, aprendo nuove possibilità per le future procedure di affidamento dei lavori. La comunicazione ufficiale sottolinea l’importanza di seguire le procedure previste e garantire trasparenza nelle scelte amministrative.

Il Comune ha ricevuto parere favorevole dal Collegio consultivo tecnico alla risoluzione del contratto d’appalto con l’impresa Manelli s.p.a., che si era aggiudicata i lavori per la realizzazione della Nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMeC). Così si potrà far ripartire il cantiere fermo da mesi. "Grazie al parere favorevole ricevuto, sarà ora possibile scorrere la graduatoria della gara originaria, dove sono presenti imprese qualificate, parallelamente alla verifica della consistenza delle opere realizzate fino ad ora, per consentire successivamente la rapida ripresa dei lavori e conseguente completamento dell’opera". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova Gamec, si riassegna l’appalto

Leggi anche: Nuova Gamec, cantiere fermo a Bergamo: «Ma l’attività del museo va avanti»

Leggi anche: Cantiere nuova Gamec, ritardi e inadempimenti gravi: il Comune chiede la risoluzione del contratto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il Collegio Consultivo Tecnico ha espresso parere favorevole alla risoluzione del contratto d’appalto per la realizzazione della Nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMeC) di Bergamo. Il Comune potrà ora procedere allo scorrimento della grad - facebook.com facebook

“Il futuro della cultura a Bergamo” - Lunedì 19 gennaio alle 18.30, alla Sala Galmozzi di Bergamo. facebook.com/story.phpstor… Dall’Accademia Carrara alla nuova sede della GAMEC, dal Teatro Donizetti al Palacreberg: negli ultimi anni la gestione della cul x.com