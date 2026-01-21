Nuova frangia dei Casalesi condannati i soldali di Mezzero

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato a sedici anni e mezzo di reclusione Giuseppe Diana e Alessandro Mezzero, considerati componenti della nuova frangia dei Casalesi e fedelissimi del boss Antonio. La sentenza, emessa dalla seconda sezione, si basa su un procedimento con rito abbreviato condizionato, evidenziando la prosecuzione delle inchieste sulla presenza di figure di spicco all’interno del clan.

Sedici anni e mezzo di reclusione. E’ quanto inflitto dalla seconda sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Antonio Riccio nei confronti di Giuseppe Diana e Alessandro Mezzero - che hanno proceduto con rito abbreviato condizionato - ritenuti fedelissimi del boss Antonio.🔗 Leggi su Casertanews.it Nuova frangia dei Casalesi, condanne per il boss Mezzero e i suoi fedelissimiIl Tribunale di Napoli ha condannato il boss Antonio Mezzero e sette suoi affiliati della nuova frangia dei Casalesi a complessivi 56 anni e 4 mesi di reclusione. Nuova frangia dei Casalesi, carabiniere svela i retroscena dell'indagineUn nuovo approfondimento sui Casalesi: un carabiniere rivela i dettagli di un’indagine avviata nel luglio 2022, in seguito alla scarcerazione di Antonio Mezzero, leader della fazione Schiavone. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Nuova frangia dei Casalesi, carabiniere svela i retroscena dell'indagine; I retroscena dell’indagine L’orario la pietra le bugie Così crollò la pista del pirata. Nuova frangia dei Casalesi, carabiniere svela i retroscena dell'indagineIl sottufficiale dell'Arma: Mezzero voleva gestire un autolavaggio. Fu un tentativo della moglia di tenerlo lontano dal crimine dopo la sua scarcerazione.Tentativo vano ... casertanews.it MIDNIGHT EDGE È arrivata la nuova SSC 2026 e Midnight Edge è uno dei look protagonisti. Un bob corto che funziona davvero, con una base blu-nero intensa e un accento blu che esalta il taglio L'undercut pulito, la silhouette definita e la frangia person - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.