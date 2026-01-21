Nuova Direzione Generale per l’USR Molise | Mirella Nappa si insedia e annuncia un lavoro di squadra al fianco dei dirigenti scolastici docenti e ATA

Mirella Nappa ha assunto la guida dell’USR Molise, ora elevato a Direzione Generale dopo più di dieci anni. Il suo incarico si focalizza su un lavoro di squadra con dirigenti scolastici, docenti e personale ATA, con l’obiettivo di rafforzare il sistema scolastico regionale. Questa novità rappresenta un passo importante per l’amministrazione educativa, segnando un nuovo punto di riferimento per le attività e le strategie nel settore dell’istruzione nel Molise.

Dopo oltre dieci anni, l’Ufficio scolastico regionale per il Molise acquisisce lo status di Direzione Generale. Con l’arrivo di Mirella Nappa alla guida dell’istituzione, si avvia una nuova fase che mira a rafforzare il ruolo dell’USR sul territorio. Il primo atto ha riguardato “la doverosa messa in sicurezza dei locali” della sede di Via Garibaldi, a Campobasso, dove la dirigente si è insediata. Il riconoscimento formale della Direzione Generale è stato descritto come un passaggio rilevante anche in termini operativi. “Alla luce di tale strategico intervento riorganizzativo delle funzioni dell’USR Molise – ha sottolineato Nappa – sento la rilevante importanza dell’incarico che mi è stato conferito”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

