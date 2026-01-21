Nuova Audi Q3 Sportback protagonista da Fratelli Giacomel | open weekend ed evento esclusivo ad Assago
Fratelli Giacomel Spa presenta due eventi dedicati alla nuova Audi Q3 Sportback, tra open weekend ed un evento esclusivo ad Assago. Un’occasione per scoprire il design sportivo e le caratteristiche di questa vettura, ideale per chi cerca stile e funzionalità. Partecipate per conoscere da vicino le novità e le opportunità offerte dal modello, in un contesto dedicato agli appassionati e agli amanti del marchio quattro anelli.
Fratelli Giacomel Spa annuncia due appuntamenti imperdibili dedicati agli appassionati dei quattro anelli e a chi cerca il perfetto connubio tra design sportivo e versatilità. Riflettori accesi sulla Nuova Audi Q3 Sportback, che sarà possibile scoprire da vicino nel Nuovo Showroom Audi di Milano e in occasione di un esclusivo evento serale nella storica sede di Assago.Domenica 25 gennaio: Open Weekend in Via Cassano d’AddaPer offrire la massima flessibilità ai propri clienti, il nuovo Showroom Audi di Via Cassano d’Adda 5 resterà aperto eccezionalmente nella giornata di domenica 25 gennaio. Sarà l'occasione ideale per ammirare le linee della Nuova Audi Q3 Sportback e confrontarsi con gli esperti di prodotto e i consulenti dedicati in un’atmosfera rilassata e immersiva.🔗 Leggi su Milanotoday.it
New 2026 Audi Q3 Sportback quattro - Exterior and Interior details
