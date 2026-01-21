Ginevra Marchetti, nuotatrice di Montemurle, fa parte della nazionale italiana di nuoto artistico. Dopo il collegiale conclusosi a Roma nelle ultime ore, la giovane atleta si prepara per le prossime competizioni internazionali. La sua partecipazione rappresenta un importante passo avanti nel percorso di crescita e di affermazione nel panorama nazionale.

Prato, 21 gennaio 2026 - La Nazionale italiana di nuoto artistico è reduce dal collegiale chiusosi a Roma proprio nelle scorse ore. E tra le atlete convocate dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo (del cui staff fa parte anche Simona Ricotta, direttrice tecnica della Futura, ndr) in virtù dei risultati agonistici fatti registrare nei mesi scorsi, c'era anche la montemurlese Ginevra Marchetti: cresciuta nella Futura, è da anni fra le giovani più promettenti del panorama italiano, cominciando da quando nel 2019 si laureò campionessa italiana di categoria (portando il sodalizio presieduto da Roberto Di Carlo sul gradino più alto del podio) insieme alla compagna di squadra Greta Franzè. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuoto artistico, la montemurlese Ginevra Marchetti in Nazionale

