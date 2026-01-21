Negli ultimi quattro giorni, alcune zone della Calabria hanno registrato una quantità di pioggia pari a circa la metà della media annuale, causando nubifragi e allagamenti. A Catanzaro, la mareggiata ha reso necessario l’evacuazione di alcune abitazioni. Questi eventi atmosferici rappresentano un fenomeno eccezionale, con conseguenze significative per le comunità locali e le infrastrutture della regione.

In alcune zone della Calabria è caduta, in quattro giorni, una quantità di pioggia pari a circa la metà della precipitazione media annua, con registrazioni in alcuni casi senza precedenti. La stazione pluviometrica di San Sostene-Alaco, nel Catanzarese, ha registrato 569,9 millimetri di pioggia, pari a oltre 500 litri per metro quadrato. I dati sono riportati da Arpacal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, che segnala anche 524,2 millimetri caduti a Stilo; 425,4 a Fabrizia – Cassari; 404,6 a Santa Cristina d’Aspromonte; 381,2 millimetri a Chiaravalle Centrale; 363,4 a Roccaforte del Greco; 321,6 a Mongiana P. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nubifragi record in Calabria, la mareggiata a Catanzaro costringe le persone ad abbandonare le case – Video

L’ingorgo di sfide che costringe Trump ad abbandonare il massacro degli iranianiL’attuale situazione in Iran vede un’intensa repressione delle proteste da parte del regime degli ayatollah, con molte vite innocentemente coinvolte.

Super mareggiata ad Aci Castello, le onde alte 8 metri fanno paura: il video nella notteNella notte, Aci Castello ha registrato una forte mareggiata con onde che hanno raggiunto gli otto metri di altezza, generando preoccupazione tra la popolazione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Tempesta Harry: è allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna. Scuole chiuse in 150 comuni - Sicilia, chiusi per frane tratti ss288 Aidone e ss185 di Sella Mandrazzi; Previsioni meteo, allerta rossa su Isole maggiori e Calabria per nubifragi e mareggiate; Maltempo Calabria, mare in tempesta: distrutto il lungomare di Melito di Porto Salvo | VIDEO; Maltempo Sud Italia, gli aggiornamenti | Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Calabria e Sardegna.

Maltempo su Isole e Calabria, massima allerta per nubifragi, mareggiate e venti(ANSA) - ROMA, 20 GEN - In arrivo forte maltempo sulle Isole maggiori e la Calabria, con la massima allerta per nubifragi, mareggiate e venti ... notizie.tiscali.it

Nubifragi, mareggiate e burrasca: è massima allerta, le previsioni meteoE' massima allerta per maltempo sull'Italia, con un ciclone mediterraneo violentissimo tra le nostre Isole Maggiori. E nubifragi, mareggiate e venti di burrasca minacceranno la Penisola almeno per ... adnkronos.com

Attesi nubifragi e mareggiate record, mentre la Calabria resta impreparata agli impatti della crisi. La presidente regionale Anna Parretta avverte: «Bisogna accantonare le logiche emergenziali e iniziare ad agire ad ogni livello» - facebook.com facebook